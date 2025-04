BNP Paribas poursuit son accompagnement en faveur des entreprises innovantes en France avec un objectif de 5000 clients à horizon 2030

BNP Paribas, à travers l’activité Entreprises de sa Banque Commerciale en France, se fixe comme objectif d’accompagner 5000 entreprises innovantes d’ici 2030 avec un soutien accru aux start-ups dans l’intelligence artificielle.

Au cours des dix dernières années, BNP Paribas a développé une expertise sur l’accompagnement des start-ups innovantes, passant de 500 à 3500 clients en 2024.

Le premier espace dédié aux start-ups et entreprises innovantes à Paris, WAI (We Are Innovation) by BNP Paribas, fête ce jour les 10 ans de son dispositif d’accompagnement.

BNP Paribas annonce aujourd’hui l’objectif ambitieux d’accompagner plus de 5000 entreprises innovantes en France d’ici à 2030. Parmi ces dernières, la banque souhaite aussi doubler le nombre de start-ups dans l’intelligence artificielle (IA) soutenues d’ici 2028 soit 600 start-ups. Avec l’appui de sa banque d’investissement et de financement, BNP Paribas souhaite également renforcer son rôle de catalyseur de la croissance des scale-ups, en particulier sur les corridors entre l’Europe et les États-Unis, en leur offrant des services spécialisés en M&A et en levées de fonds pour soutenir leur expansion.

Au cours des dix dernières années, BNP Paribas n’a cessé de s’adapter et développer des solutions bancaires et extra-bancaires pour accompagner les entreprises innovantes à toutes les étapes de leur développement. En 10 ans, BNP Paribas est passé de 500 à 3500 entreprises innovantes soutenues. La banque accompagne en 2025 88% du Next 40, 84% du French Tech 120 et 80% du French Tech 2030.

Pour poursuivre cette croissance, l’accompagnement de BNP Paribas a été renforcé, passant de 10 banquiers dédiés à 35 chargés d’affaires et 5 Senior Bankers. Avec les 60 référents innovation dans des espaces entrepreneurs qui complètent ce dispositif, c’est au total une centaine de banquiers présents dans les 65 pôles du WAI sur l’ensemble du territoire. Ces experts offrent un suivi sur mesure, garantissant aux start-ups les conseils et ressources d’un grand groupe bancaire présent à l’international. Ils s’appuient sur l'initiative européenne Growth Capital & Solutions et ses 100 banquiers additionnels présents dans 14 pays en Europe.

Pour accompagner cet écosystème, le WAI by BNP Paribas a investi plus 120M€ dans 50 fonds d’investissements d’amorçage français en 10 ans, soutenant ainsi l’émergence de 1000 start-ups. En parallèle, BNP Paribas Développement1 a investi en fonds propres dans plus de 100 start-ups, pour un montant total de 130M€, afin de contribuer activement à la croissance de ces entreprises en pleine expansion.

Le WAI Paris, dont nous fêtons ce jour le dixième anniversaire, propose un programme d’accélération dédié aux start-ups et entreprises innovantes ainsi qu’une cinquantaine d’évènements et d’ateliers chaque année. Ces rencontres permettent d’accueillir en moyenne 2000 visiteurs par an, de créer des synergies entre les start-ups, de favoriser ainsi les collaborations stratégiques et le développement de nouvelles opportunités d’affaires.

Clotilde Quilichini, Directrice Entreprise de la Banque Commerciale en France déclare : « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la poursuite de notre accompagnement de l’écosystème des entreprises innovantes en France. Au cours de ces 10 ans, de nombreuses start-ups que nous accompagnons depuis leur création sont devenues des licornes témoignant ainsi de belles réussites entrepreneuriales françaises. En poussant la porte de nos pôles WAI dans toutes les régions françaises, les entrepreneurs innovants trouveront toujours des banquiers experts pour les financer et les accompagner dans leur développement. »

1 BNP Paribas Développement est une filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, qui investit depuis plus de 35 ans directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI et assure leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.