BNP Paribas Wealth Management présente une sélection de cinq thèmes d’investissement porteurs pour 2025

En 2025, certaines tendances méritent l’attention des investisseurs, notamment dans un contexte incertain. En premier lieu, la baisse des taux d’intérêt soutiendra les classes d’actifs à effet de levier, comme l’immobilier, les infrastructures et le private equity. Les portefeuilles des investisseurs auront aussi besoin d’une plus grande diversification par classe d’actifs et par zone géographique pour atténuer les effets de la concentration record aux États-Unis. Enfin, l’essor des investissements dans l’IA et la transition énergétique devraient créer de nouvelles opportunités d’investissement.

« Dans un contexte géopolitique qui demeure tendu, et, et avec les nombreuses échéances électorales dans plus de 70 pays en 2024, l’incertitude a eu un impact limité sur la valeur des actifs financiers. La croissance économique modérée dans le monde, conjuguée à un retour de l’inflation proche des objectifs des banques centrales et à des réductions constantes des taux d’intérêt directeurs, a créé un contexte macroéconomique inédit, permettant une progression stable des bénéfices, des revenus et des valeurs boursières » explique Edmund Shing, Responsable de la stratégie d’investissement de BNP Paribas Wealth Management. « Par ailleurs, nous constatons une croissance des opportunités d’investissement dans les secteurs de la santé et de l’énergie, portée par l’augmentation de l’espérance de vie et la volonté d’accélérer la transition énergétique. »

LES CINQ THEMES D’INVESTISSEMENT POUR 2025

THEME 1 – Surfer la vague de l’assouplissement monétaire

Les taux d'intérêt directeurs aux États-Unis et en Europe sont actuellement proches de leurs plus hauts depuis près de 20 ans. Actuellement, la croissance économique est inférieure à la moyenne en Europe et en Chine, et elle ralentit aux États-Unis. En réponse, les banques centrales ont recentré leurs efforts sur le soutien à l'emploi et à la croissance en abaissant les taux d'intérêt. Nous prévoyons que ce cycle coordonné de baisse des taux se poursuivra au moins jusqu'à la fin de 2025.

Dans cet environnement, nous identifions des opportunités d’investissement dans :

La transformation de placements monétaires au profit d'autres actifs, y compris les obligations, pour bénéficier des rendements.

Les actions qui tirent parti de la pentification de la courbe des taux (écart croissant entre les taux d’intérêt à court et long terme), par exemple les actions du secteur bancaire.

Les secteurs industriels.

Les petites et moyennes capitalisations, qui bénéficieront d’un scénario de réduction des taux et d'un "atterrissage en douceur" de l' é conomie.

L’or, qui bénéficiera de la baisse des taux des banques centrale.

Les classes d’actifs à effet de levier aidées par la baisse des taux : immobilier, private equity, infrastructures/services aux collectivités, énergie propre.

THEME 2 – Infrastructures : la nouvelle révolution industrielle

Qu'elles soient physiques ou numériques, les infrastructures jouent un rôle crucial en connectant les individus. L'accès aux routes, à Internet, aux réseaux électriques ou hydrauliques est essentiel pour répondre aux besoins vitaux des populations, bien au-delà des désirs de consommation. Pour répondre à ces besoins, accentués par le changement climatique et la demande énergétique des nouvelles technologies, il est impératif d'accélérer les investissements dans les infrastructures. Les initiatives publiques offrent des incitations puissantes pour encourager ces investissements indispensables.

Dans ce contexte, il est recommandé de privilégier :

Les investissements alternatifs/indirects dans l’IA, y compris l’immobilier des centres de données, la croissance de la demande d’électricité dans les réseaux intelligents, l’efficacité énergétique.

Les infrastructures de transport aux États-Unis et dans l’Union Européenne.

Les infrastructures énergétiques américaines liées au gaz naturel liquéfié (GNL).

La production et distribution d’eau propre.

L’infrastructure de cybersécurité pour lutter contre la fraude et le piratage.

L’énergie nucléaire .

Les métaux industriels, par exemple le cuivre pour la modernisation des infrastructures électriques.

Le secteur des matériaux de construction, comme le ciment et le béton.

THEME 3 – La diversification reste toujours le maître-mot

En raison de leur performance impressionnante au cours des huit dernières années, les méga-capitalisations technologiques américaines ont entraîné une concentration accrue des valeurs technologiques dans les indices et représentent 9 des 10 plus grandes sociétés pondérées du MSCI World. Aujourd’hui, un investissement en actions mondiales dépend fortement d’une seule industrie dans un seul pays. De plus, les obligations ne permettent plus une diversification suffisante au sein d’un portefeuille qui contient également des actions.

Afin d’obtenir une meilleure diversification, et donc un risque du portefeuille plus faible, nous suggérons des actifs alternatifs et les solutions en dehors des actions, des obligations et de l’immobilier :

Les stratégies de revenus alternatifs : crédit privé, produits structurés.

Les stratégies OPCVM alternatives Trend-Following/CTA.

Les stratégies UCITS alternatives à faible volatilité relative et global macro.

Les stratégies avec protection à la baisse comme par exemple les produits structurés à capital garanti, les ETF.

Les métaux précieux.

Les fonds immobiliers (REITs) et immobilier à valeur ajoutée.

THEME 4 – Monétiser l’Intelligence Artificielle

Les entreprises technologiques à méga-capitalisation et de nombreuses start-ups investissent massivement dans les logiciels et les applications d’IA, ce qui constitue une aubaine pour les principaux fournisseurs de technologies tels que Nvidia. Mais tout comme lors de la ruée vers l’or en Californie (1848-1855) ou de la bulle Internet de 2000, la déception pourrait être grande à court terme, car les résultats de ce boom de l’investissement pourraient être limités – comme le mentionne l’économiste Daron Acemoglu, lauréat du prix Nobel.

Nous conseillons de tirer parti des dépenses croissantes dans les technologies liées à l’IA de manière indirecte :

Via les entreprises industrielles, de médias/marketing et de vente au détail qui vont bénéficier de gains de productivité et de coûts liés à l’IA au cours des 12 à 24 prochains mois.

Dans l’électricité et infrastructures de centres de données.

Dans la robotique et automatisation.

Dans la découverte de médicaments, diagnostics, etc.

Via l’efficacité logistique.

THEME 5 – « Vieillir jeune » , la révolution de la longévité

La nouvelle normalité est de vivre plus longtemps, ce qui pose de nombreux défis : comment vieillir en bonne santé, comment contribuer économiquement plus longtemps et comment financer une retraite potentiellement plus longue. Les scientifiques et les médecins repoussent les limites de la biologie humaine, tandis que les professionnels de la finance cherchent à redéfinir les règles de la retraite.

Nous recommandons d’investir dans :