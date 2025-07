BNP Paribas Cardif a finalisé l'acquisition d'AXA Investment Managers

BNP Paribas Cardif annonce avoir finalisé l’acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM) et signé un partenariat de long terme avec le Groupe AXA pour la gestion d’une large part de ses actifs.

Cette opération, annoncée le 1er août 2024, va permettre au Groupe BNP Paribas de créer une plateforme de gestion d’actifs européenne de premier plan avec plus de 1500 milliards d’euros d’actifs sous gestion confiés par ses clients. Elle permet de devenir le leader européen de la gestion d’épargne longue pour les assureurs et les fonds de pension avec environ 850 milliards d’euros, avec l’ambition de devenir le leader européen de la collecte de fonds pour les investissements en actifs privés et de se positionner parmi les principaux fournisseurs d’ETF en Europe. Elle s’inscrit également dans la mission première du Groupe de travailler au service de l’économie en permettant de mobiliser l’épargne pour financer les projets d’avenir, dans le meilleur intérêt de ses clients.

En combinant les expertises d’AXA IM, de BNP Paribas Asset Management et BNP Paribas REIM, cette nouvelle plateforme disposera d’une large gamme d’actifs traditionnels et alternatifs, d’un réseau de distribution mondial élargi, d’une capacité renforcée d’innovation et d’une offre plus complète en matière d’investissement responsable. Elle bénéficiera de la position de marché et de l’expertise des équipes dédiées aux actifs privés d’AXA IM Alts, facteurs de croissance future auprès des clients institutionnels et particuliers, ainsi que des savoir-faire d’AXA IM en gestion d’actifs long terme pour l’assurance et la retraite. Dans ce cadre, BNP Paribas Cardif s’appuiera sur cette nouvelle plateforme pour la gestion d’une large partie de ses actifs et, notamment de ses fonds généraux.

La constitution de ce nouvel ensemble marque une étape majeure dans le parcours de développement et de croissance du pôle IPS. Il bénéficiera pleinement du modèle intégré de BNP Paribas en relation étroite avec les métiers de CPBS et de CIB, notamment dans le cadre de l’approche « origination et distribution ».

« Pour l’ensemble du Groupe BNP Paribas, cette acquisition est un évènement majeur. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’AXA IM qui trouveront au sein du Groupe BNP Paribas une forte culture du service au client ainsi que des perspectives ambitieuses de développement et d’innovation. Ce sont des équipes aux expertises reconnues et complémentaires qui bâtiront ensemble un projet industriel européen pour toujours mieux servir nos clients. J’ai toute confiance dans la capacité des équipes de direction de nos activités de gestion d’actifs, à les faire grandir et à créer de la valeur pour nos clients et nos collaborateurs. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas.

Des groupes de travail conjoints avec les équipes d’AXA IM sont d’ores et déjà en place pour réfléchir et élaborer une feuille de route commune, notamment sur les offres et services. Cette feuille de route sera soumise aux instances représentatives du personnel concernées.



Le projet de fusion des entités juridiques d’AXA IM, de BNP Paribas AM et de BNP Paribas REIM qui donnerait naissance à la nouvelle plateforme détenue par BNP Paribas Cardif fait actuellement l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel.



Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas AM, dirigera les activités de gestion d’actifs du Groupe BNP Paribas et Marco Morelli, actuel Président exécutif d’AXA IM, présidera les activités de gestion d’actifs du Groupe BNP Paribas.



D’un point de vue financier :

La croissance des revenus du Groupe d’ici 2026, en intégrant l’impact de l’opération, sera supérieure à +5% (TCAM 24-26), avec un effet de ciseaux moyen annuel de +1,5 pts.

Le retour sur le capital investi (ROIC) sera de plus de 14% la troisième année (2028) et de plus de 20% la quatrième année (2029).

D’un point de vue prudentiel, l’impact de l’opération sur le ratio CET1 du Groupe est estimé à environ -35pb sur les comptes du 3ème trimestre 2025, les échanges avec les autorités de supervision se poursuivant.

Un nouveau point d’avancement de l’opération sera effectué lors de la publication des résultats du 3ème trimestre 2025 en amont d’un Deep Dive au 1er trimestre 2026 pour préciser la trajectoire du Groupe en intégrant l’opération.