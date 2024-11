Wero, une nouvelle solution européenne de paiement instantané

Une solution paneuropéenne à fort potentiel

D’ici 2027, Wero aspire à devenir le portefeuille numérique de référence en Europe. La solution s’inscrit dans une démarche claire : proposer une alternative de paiement souveraine et sécurisée, à destination des consommateurs européens. La solution repose sur la technologie du virement instantané de compte à compte, permettant à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément, en utilisant simplement un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Ce service de paiement de personne à personne (P2P) ambitionne d’offrir une solution européenne performante et accessible, tout en répondant aux attentes croissantes de rapidité et de sécurité dans le secteur des paiements.

Cette initiative est d’autant plus pertinente que les virements instantanés connaissent une progression fulgurante. En effet, selon l’Observatoire pour la sécurité des moyens de paiement, leur utilisation a crû de 95 % entre 2022 et 2023, illustrant une demande forte pour des services rapides, simples et fiables.