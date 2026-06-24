L'économie circulaire : retour sur les opportunités et enjeux de la circularité par des spécialistes de BNP Paribas

La transition vers une économie circulaire représente un enjeu majeur pour les entreprises, qui doivent repenser leurs modèles de production et de consommation. BNP Paribas Leasing Solutions joue un rôle clé dans cette transformation en proposant des solutions de financement et d’usage adaptées à ces nouveaux défis.

Présent dans 21 pays et aux côtés d’environ un million de clients finaux, BNP Paribas Leasing Solutions déploie une gamme variée de solutions — du crédit au crédit-bail, en passant par des offres locatives intégrant des services. Ces dernières sont particulièrement innovantes, car elles permettent aux entreprises de maîtriser le cycle de vie de leurs équipements tout en optimisant leurs coûts et leur impact environnemental.

Un exemple concret est la gestion durable des équipements technologiques. Avec BNP Paribas 3StepIT, la joint-venture spécialisée dans la gestion du cycle de vie des équipements IT, le Groupe va plus loin : en fin de contrat, les équipements sont récupérés, sécurisés, reconditionnés, puis réinjectés dans un nouveau cycle d’usage. Cette approche limite le gaspillage des ressources et prolonge la durée de vie des matériaux.

Au-delà de l’accompagnement opérationnel, BNP Paribas Leasing Solutions s’attache à évaluer les retombées environnementales de ces modèles circulaires. Une étude menée avec le cabinet Circul’R révèle des résultats significatifs :

Allongement de 2 ans en moyenne de la durée de vie des équipements ;

; Réduction de 25 % de la consommation de matières premières ;

9 équipements sur 10 sortant des centres de reconditionnement trouvent une seconde vie .

Ces chiffres illustrent concrètement comment le financement et les services d’usage peuvent accélérer la transition vers une économie plus durable, tout en créant de la valeur pour les entreprises et leurs écosystèmes.

Découvrir BNP Paribas Leasing Solutions