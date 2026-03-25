CLAP CINÉ : César 2026, regards de producteurs, films à l'affiche et les festivals à venir

Quinze récompenses remportées par six œuvres accompagnées par le Groupe. Aux César 2026, les films financés par BNP Paribas ont marqué la Cérémonie et confirmé la place du Groupe au cœur de la production française. Parmi les films primés figurent : « L'Attachement » de Carine Tardieu (César du Meilleur Film), « Nouvelle vague » de Richard Linklater, « Nino » de Pauline Loquès, « L'Inconnu de la Grande Arche » de Stéphane Demoustier, ainsi que « Le Chant des forêts » de Vincent Munier. Des films qui illustrent la diversité des projets sur lesquels les filiales spécialisées du Groupe sont intervenues.

Lors de la 51ème Cérémonie des César, « Dossier 137 », accompagné par Cinécapital via la SOFICA Cinécap, a été distingué à plusieurs reprises : le César de la Meilleure Actrice pour Léa Drucker, le Prix Daniel Toscan du Plantier récompensant ses productrices Caroline Benjo, Barbara Letellier et Carole Scotta (Haut et Court) et enfin le César des Lycéens 2026. Pour célébrer cette dernière récompense, le film fera l'objet d'une projection exceptionnelle organisée par BNP Paribas le 1er avril 2026 au Grand Rex à Paris, en présence des lycéens et de l'équipe du film.