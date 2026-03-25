CLAP CINÉ : César 2026, regards de producteurs, films à l'affiche et les festivals à venir

Financement à l'écran : César 2026 et films financés à l'affiche
Acteur majeur du financement du cinéma, BNP Paribas accompagne les producteurs à chaque étape, de la structuration du montage financier à la sortie en salle. Cet engagement s'exprime à la fois dans la reconnaissance des œuvres soutenues lors des grands rendez-vous du secteur, comme les César, et dans leur succès sur grand écran.
César 2026 : 15 récompenses pour les films financés par BNP Paribas
Quinze récompenses remportées par six œuvres accompagnées par le Groupe. Aux César 2026, les films financés par BNP Paribas ont marqué la Cérémonie et confirmé la place du Groupe au cœur de la production française. Parmi les films primés figurent : « L'Attachement » de Carine Tardieu (César du Meilleur Film), « Nouvelle vague » de Richard Linklater, « Nino » de Pauline Loquès, « L'Inconnu de la Grande Arche » de Stéphane Demoustier, ainsi que « Le Chant des forêts » de Vincent Munier. Des films qui illustrent la diversité des projets sur lesquels les filiales spécialisées du Groupe sont intervenues.
Lors de la 51ème Cérémonie des César, « Dossier 137 », accompagné par Cinécapital via la SOFICA Cinécap, a été distingué à plusieurs reprises : le César de la Meilleure Actrice pour Léa Drucker, le Prix Daniel Toscan du Plantier récompensant ses productrices Caroline Benjo, Barbara Letellier et Carole Scotta (Haut et Court) et enfin le César des Lycéens 2026. Pour célébrer cette dernière récompense, le film fera l'objet d'une projection exceptionnelle organisée par BNP Paribas le 1er avril 2026 au Grand Rex à Paris, en présence des lycéens et de l'équipe du film.
Les films à l'affiche financés par BNP Paribas et ses filiales
BNP Paribas finance près d'un film sur deux produits en France via son Centre d'Affaires Image & Médias et les filiales spécialisées Cofiloisirs et Cinécapital. Cet engagement en faveur du financement du cinéma se retrouve aujourd'hui sur grand écran. Découvrez les films financés par BNP Paribas, à l'affiche du 1er janvier au 30 avril 2026, reflet de la diversité et de la vitalité de la création cinématographique soutenue par le Groupe.
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FATHER MOTHER SISTER BROTHER
de Jim Jarmusch
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LAGUNA
de Sharunas Bartas
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TAFITI
de Nina Wels
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BAISE-EN-VILLE
de Martin Jauvat
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RETOUR À SILENT HILL
de Christophe Gans
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À PIED D’ŒUVRE
de Valérie Donzelli
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COUTURES
de Alice Winocour
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MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX
de Pascal Bonitzer
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CALLE MÀLAGA
de Maryam Touzani
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LA MAISON DES FEMMES
de Mélisa Godet
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VICTOR COMME TOUT LE MONDE
de Pascal Bonitzer
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PLANÈTES
de Momoko Seto
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L’ÎLE DE LA DEMOISELLE
de Micha Wald
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SILENT FRIEND
de Ildiko Enyedi
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LA FEMME DE
de David Roux
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LES CONTES DU POMMIER
de Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec et David Sukup
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BAGARRE
de Julien Royal
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SOUMSOUM, LA NUIT DES ASTRES
de Mahamat-Saleh Haroun
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MA FRÈRE
de Lise Akoka et Romane Guéret
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LES LÉGENDAIRES
de Guillaume Ivernel
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À PIED D’ŒUVRE
de Valérie Donzelli
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MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX
de Pascal Bonitzer
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LES RAYONS ET LES OMBRES
de Xavier Giannoli
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LES FILLES DU CIEL
de Bérangère McNeese
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COMPOSTELLE
de Yann Samuell
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L’ENFANT DU DÉSERT
de Gilles de Maistre
Plateau cinéma : quel est le rôle d'un producteur ?
À l'occasion d'une interview croisée signée We Love Cinema, Juliette Schrameck, productrice du film « Valeur sentimentale » (sacré Meilleur Film international aux Oscars 2026), et Antoine Rein, producteur du film « L'Attachement », confrontent leur vision du métier. À travers leur parcours et leurs expériences, ils dévoilent les coulisses d'un rôle aussi stratégique qu'artistique : accompagner les cinéastes dès l'émergence d'une idée, structurer le financement, fédérer les talents et défendre une œuvre jusqu'à sa rencontre avec le public. Entre intuition, prise de risque et engagement sur le long terme, Juliette Schrameck et Antoine Rein rappellent que le producteur est un partenaire de la création, un bâtisseur de projets et un garant de la singularité des films qu'il porte.
Cinéma et société : histoires de femmes
Le cinéma est un miroir de notre société, un vecteur de mémoire collective et un puissant levier d'engagement. À travers les récits qu'il porte, il éclaire les grands enjeux contemporains et inspire des dynamiques positives. La promotion de l'égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes sont des sujets sur lesquels le Groupe s'est engagé fortement. BNP Paribas est fier de soutenir des initiatives cinématographiques qui mettent en avant les parcours et les expériences des femmes, leur force et leur diversité. À travers l'écran, ces histoires peuvent inspirer, sensibiliser et faire évoluer les mentalités, contribuant ainsi à créer un monde plus égalitaire et plus juste.
Nos coups de cœur du moment ❤️
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LA MAISON DES FEMMES
Sensibiliser sur les violences faites aux femmes
BNP Paribas soutient le film « La Maison des femmes » de Mélisa Godet, en salle depuis le 4 mars 2026. Une œuvre qui met en lumière le travail essentiel mené au sein de la première structure du nom, ouverte à Saint-Denis en 2016, et les parcours de reconstruction des femmes victimes de violence. Le Groupe a participé au financement du film via sa filiale Cofiloisirs et a accompagné sa sortie en salle, contribuant ainsi à donner une plus large visibilité à ces enjeux auprès du grand public. Pour saluer l’engagement des bénévoles des Maisons des femmes, BNP Paribas leur a offert 1000 invitations afin qu’ils puissent assister aux projections de la tournée d’avant-premières organisées partout en France.
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HOPE - LES RÊVES NE MEURENT JAMAIS
Sophie Adenot dans les étoiles
HOPE, deuxième opus de la saga "Les rêves ne meurent jamais" de Sébastien Blémon, plonge au cœur de la mission spatiale de Sophie Adenot, astronaute française de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Pendant près de trois ans, le réalisateur a suivi Sophie autour du monde pour capturer les coulisses de sa préparation, ses défis et ses moments d’intimité avec sa mission. HOPE célèbre la persévérance, la passion et la transmission des rêves, invitant chacun à oser, se relever et viser toujours plus haut. Entre science, humanité et aventures extraordinaires, le film propose une fresque universelle où chaque rêve, célèbre ou discret, devient une étoile, des valeurs qui font écho aux valeurs portées par BNP Paribas.
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MARILYN MONROE : 100 ANS !
Célébrer la star, exposer l'actrice
L'exposition Marilyne Monroe : 100 ans ! se tiendra à la Cinémathèque française de Paris du 8 avril au 26 juillet 2026, célébrant le centenaire de l'icône hollywoodienne à travers archives, costumes et documents rares. BNP Paribas réaffirme à cette occasion son engagement en faveur du patrimoine cinématographique. Le Groupe est mécène de la Cinémathèque française, qu'il accompagne durablement depuis 2020 dans ses missions de conservation, de transmission et de valorisation de l'histoire du cinéma.
L'agenda ciné : festivals & temps forts
Parce que le cinéma est une célébration de la diversité et de la créativité, les festivals sont l'occasion parfaite pour découvrir de nouveaux talents et de nouvelles œuvres. Partenaire de près de 30 festivals de cinéma dans le monde, BNP Paribas célèbre la richesse et la variété du cinéma international. Du film francophone au cinéma italien, en passant par les récits queer, ces événements mettent en avant la créativité et la diversité du 7e art, et rassemblent les cinéphiles du monde entier autour d'une même passion.
Trois escales, trois regards sur le cinéma
BFI FLARE London LGBTQIA+ Film Festival
Du 18 au 29 mars 2026, le London LGBTQIA+ Film Festival fête sa 40ème édition. BNP Paribas soutient le BFI Flare depuis 2022.Rendez-vous à Londres
Alliance Française French Film Festival
En Australie, le Groupe accompagne au printemps le Festival du Film Francophone, une vitrine incontournable pour la création francophone.Le meilleur du cinéma français
Festa Do Cinema Italiano
En avril, BNP Paribas soutient la Festa Do Cinema Italiano au Portugal, un événement qui célèbre toute la richesse du cinéma italien !L'Italie au Portugal
Une date, une histoire de cinéma : 1917, année charnière
Depuis plus d'un siècle, BNP Paribas, partenaire historique de l'industrie cinématographique, a accompagné toutes les transformations du cinéma. De l'arrivée du parlant à la révolution de la couleur, de l'émergence de nouveaux studios de production à l'évolution des technologies de tournage, BNP Paribas a été présent à chaque étape de l'évolution du cinéma, fournissant un soutien financier constant aux professionnels du secteur. Pour comprendre l'origine de ce lien étroit, il faut remonter à 1917, une année charnière dans l'histoire du cinéma et de BNP Paribas...
1917 : BNP Paribas rencontre le cinéma
En 1917, en pleine époque du cinéma muet, une rencontre inattendue s'opère entre le monde bancaire et celui du 7e art. La BNC, l'une des banques qui fera plus tard partie de BNP Paribas, choisit alors d'accompagner le développement d'Eclipse, une société de production française active dans la première année de l'industrie cinématographique. À une époque où le cinéma est encore une aventure artistique et industrielle pleine d'incertitudes, ce soutien financier permet de contribuer à la production et à la diffusion de films. Ce moment marque le début d'un lien durable entre la Banque et le 7e art.
Depuis cette date fondatrice, BNP Paribas a continué d'accompagner les grandes transformations du cinéma : de l'arrivée du parlant en 1927, en passant par l'essor de la couleur dans les années 1930-1950, jusqu'à la révolution numérique et les nouvelles formes de diffusion du XX1e siècle...