20 ans d’actions pour l'inclusion des personnes en situation de handicap : BNP Paribas, un acteur engagé

La richesse de l’entreprise repose sur l’inclusion et la diversité de nos collaborateurs et collaboratrices

Le Groupe a marqué son engagement avec la signature en 2016, de la Charte Entreprise et Handicap du Réseau mondial de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). L' entreprise soutient les 10 principes de la charte et notamment la promotion et l’inclusion dans l’environnement professionnel des personnes handicapées. Avec la signature fin 2024 du nouvel Accord monde, le Groupe a réaffirmé ses actions en faveur de l’intégration de ses collaborateurs et collaboratrices.

Dans ce contexte, l’ensemble des métiers du Groupe – en France comme à l’international - doit mettre en place au sein de leur entité au moins 3 des 10 engagements de la Charte de l’OIT, pour 80% de l’effectif à l’égard des salariés en situation de handicap, notamment sur les thématiques de l’emploi, l’égalité de traitement, l’accessibilité, la confidentialité.

En France, l’intégration des personnes en situation de handicap se traduit par la création d’un écosystème qui accompagne les collaborateurs et collaboratrices au sein de l’entreprise et la mise en place d’une politique handicap active. Cette dernière est structurée autour de 4 axes prioritaires : le recrutement externe de personnes en situation de handicap, la sécurité et l’optimisation du parcours professionnel, la formation et la sensibilisation des équipes ainsi que la promotion du secteur du travail protégé et adapté.