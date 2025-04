Fondation BNP Paribas : Yves Martrenchar nommé Président

Yves Martrenchar est nommé Président de la Fondation BNP Paribas et succède à Michel Pébereau qui continuera à siéger au Comité exécutif de la Fondation.

Elise Hermant est nommée Vice-présidente de la Fondation BNP Paribas, après avoir rejoint le Comité exécutif de la Fondation en novembre 2022.

Ils apporteront leur concours à l’action d’Isabelle Giordano, Déléguée Générale de la Fondation BNP Paribas et Responsable du mécénat de BNP Paribas depuis 2021.

Yves Martrenchar présidera le Comité exécutif de la Fondation BNP Paribas, l’instance collégiale de tête qui assure la gouvernance de la Fondation, qui agit sous égide de la Fondation de France.

Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas, qui a occupé le poste de Président de la Fondation depuis 2011, continuera à siéger au Comité exécutif de la Fondation, poursuivant ainsi son engagement historique en faveur de la philanthropie. Artisan du rapprochement entre BNP et Paribas, Michel Pébereau a posé les fondations d’un mécénat visionnaire, ambitieux et innovant. Sous son impulsion, un mécénat de proximité s’est structuré, mobilisant le réseau d’agences et les collaborateurs du Groupe pour répondre concrètement aux besoins des territoires. Parallèlement, il a donné une dimension internationale à cet engagement, en s’appuyant sur les premiers jalons posés par la Fondation Paribas. Le 21 juin 2000, le rapprochement entre BNP et Paribas s’est accompagné d’un projet d’entreprise affirmant l’intérêt général comme socle commun. Dans cette dynamique, des programmes emblématiques ont vu le jour : Projet Banlieues, Odyssée Jeunes, ou encore le programme Climate & Biodiversity Initiative, illustrant son engagement profond et durable en faveur du bien commun.

Elise Hermant, Directrice de la Communication du groupe BNP Paribas, apportera en tant que Vice-présidente de la Fondation BNP Paribas, toute son expertise pour soutenir les projets de la Fondation et amplifier leur rayonnement.

« Je salue avant tout l'engagement et la vision de Michel Pébereau, qui a présidé la Fondation avec passion pendant près de 15 ans, et qui continuera à accompagner la Fondation dans ses actions. Je suis ravi de voir Yves Martrenchar rejoindre la Fondation BNP Paribas et Elise Hermant renforcer son engagement aux côtés d'Isabelle Giordano et des équipes de la Fondation. Je suis convaincu qu’Yves et Elise poursuivront avec succès le travail engagé depuis plus de 40 ans par la Fondation BNP Paribas. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas.

Depuis 1984, la Fondation BNP Paribas a apporté son soutien à plus de 2 millions de personnes grâce à plus de 4 200 projets soutenus dans les champs de la solidarité, de la culture et de l’environnement. Le Comité exécutif se réunit deux fois par an et décide de la stratégie et des engagements de la Fondation BNP Paribas. Il est constitué aujourd’hui de 16 membres répartis en 3 collèges qui représentent les différentes entités et compétences de BNP Paribas, ainsi que des personnalités qualifiées extérieures au Groupe et expertes dans l’un des 3 champs d’intervention de la Fondation BNP Paribas afin de garantir la transparence du fonctionnement de la Fondation.

Biographies

Entré dans le groupe BNP en 1980, Yves Martrenchar y a effectué l'ensemble de sa carrière, d'abord au sein du réseau France. Il rejoint la Direction Centrale des Réseaux Métropolitains en 1993, au moment de la privatisation de la BNP; il est nommé directeur de Produits et Marchés en 1996, et responsable des activités de détail de la Banque de Détail en France en 2003.

En 2009, il est à nouveau aux côtés de Jean-Laurent Bonnafé pour créer l'ensemble BNP Paribas Retail Banking. En 2010, il en devient le Chief Operating Officer (COO). Il est nommé membre du Comité de Direction Générale de BNP en 1998, membre du Comité de Direction Générale de BNP Paribas Banque de Détail en France en 1999, et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Retail Banking en 2009.

De septembre 2012 à octobre 2020, Yves Martrenchar était responsable des Ressources Humaines Groupe et membre du Comité Exécutif du Groupe.

Il a été président de Crédit Logement de 2005 à 2010 et administrateur de plusieurs filiales du Groupe, dont Bank of the West, TEB, Cardif et BNP Paribas Personal Finance.

Il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de BNL et de celui de BMCI. Il préside depuis 4 ans et pour encore quelques semaines le conseil d'administration de BNP Paribas (Suisse).

Il est secrétaire de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et président de l'association Foyer de Grenelle.

Elise Hermant, Directrice de la Communication du groupe BNP Paribas depuis 2022 et membre du Comité exécutif de BNP Paribas, a débuté sa carrière au sein de différents cabinets ministériels en charge du travail et des relations sociales puis de la solidarité. Elle rejoint ensuite HAVAS Paris en tant que Directrice conseil auprès de grands clients corporate. En 2013, elle intègre le Groupe ADP en tant que Responsable du Pôle Médias et Réputation, puis Directrice de la Communication et membre du Comité exécutif en 2018. Elise Hermant est diplômée du CELSA et de Sciences Po.

Isabelle Giordano est Responsable mécénat du Groupe et Déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Auparavant, Isabelle Giordano a été pendant plus de quinze ans journaliste-présentatrice du « Journal du cinéma » incarnant « madame Cinéma » sur Canal Plus, puis productrice et rédactrice en chef pour la télévision et la radio (France TV, Arte, France Inter).

Elle a créé l’association « Cinéma pour tous » en 2006, qui organise chaque mois dans plusieurs villes de France des projections-débats pour les jeunes des quartiers prioritaires. Elle est l’auteur de deux documentaires : Génération Grand Bleu (1994) et Les Aventuriers du cœur (1995), ce dernier est consacré aux bénévoles engagés dans l’humanitaire. Elle a publié huit livres, notamment sur le cinéma, le dernier en date, Un Trésor français, est sorti en 2021 aux Editions Fayard. Elle fut la directrice générale d’UniFrance Films de 2013 à 2019, en charge de promouvoir le cinéma français sur la scène internationale, et de juillet 2019 à décembre 2020, présidente du Comité stratégique du Pass Culture.