BNP Paribas Wealth Management – AGRIFRANCE publie sa note de conjoncture annuelle sur le marché du foncier rural français en 2024

AGRIFRANCE - département spécialisé de BNP Paribas Wealth Management – dresse un état des lieux du marché du foncier rural français sur fond de tensions économiques et de renouvellement des générations.

« En France, et plus globalement en Europe, l’agriculture, la viticulture et la forêt sont aujourd’hui à la croisée des chemins. Entre la baisse des marchés, un contexte économique incertain et la question de la transmission des exploitations agricoles ou viticoles, les investisseurs en quête de placements alternatifs ont tout intérêt à suivre l’évolution de ces marchés. Avec une vision stratégique et une approche à long terme, de nouvelles opportunités sont à saisir. Les fondamentaux sont solides : un besoin d’approvisionnement et de sécurité alimentaire et non alimentaire croissant, un intérêt renforcé pour la souveraineté agricole et une demande sociétale accrue pour des pratiques respectueuses de l’environnement », déclare Benoît Léchenault, Directeur d’AGRIFRANCE, « S’il est bien choisi, le foncier rural représente un actif stratégique dans la construction d’un patrimoine diversifié et reste un excellent support de transmission pour les générations à venir. »