BNP Paribas signe un nouvel accord de partenariat pluriannuel avec IBM Cloud

BNP Paribas et IBM annoncent le renouvellement et le renforcement du partenariat de la banque avec IBM Cloud, pour une durée de 10 ans, permettant de continuer à renforcer sa résilience, accélérer sa stratégie cloud-native et accompagner le développement de l’intelligence artificielle générative.

Ce partenariat pluriannuel s’inscrit dans la continuité des investissements technologiques de la banque et de sa stratégie multicloud pour soutenir la croissance de ses activités, au bénéfice de ses clients et de ses collaborateurs.

BNP Paribas héberge le Cloud d’IBM (NYSE: IBM) dans ses data centers depuis 2019. Ce partenariat a aidé la banque à bâtir une infrastructure technologique de confiance et résiliente pour soutenir sa transformation digitale.

BNP Paribas va désormais dédier une nouvelle zone dans ses propres data centers au cloud d’IBM (IBM Cloud), prévue pour 2028, qui viendra compléter l’infrastructure mise en place en 2019. Ce nouvel investissement vise à renforcer la résilience du Groupe et est destiné à assurer la redondance nécessaire pour une continuité des services bancaires critiques tels que les paiements, tout en respectant la sécurité des données clients et des systèmes d’information de la banque.

Pour BNP Paribas, cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre concrète des exigences de la réglementation européenne DORA ( Digital Operational Resilience Act ), qui vise à renforcer les obligations de résilience opérationnelle des établissements financiers, en particulier en matière de continuité d’activité et de maîtrise des risques IT. La mise en place de cette nouvelle zone cloud et la gestion rigoureuse des risques liés aux prestataires de services cloud peuvent contribuer à la continuité d’activité de la banque et à la protection des données clients.

Le renouvellement et le renforcement de ce partenariat avec IBM permettront à la banque d’élargir ses capacités en accédant à des ressources GPU sur IBM Cloud intégrées à l’infrastructure cloud de BNP Paribas. Ces ressources complémentaires visent à accompagner les métiers dans l’expérimentation et la mise en production de cas d’usage d’IA générative.

BNP Paribas poursuit également la modernisation de ses applications selon une approche cloud-native, reposant sur l’utilisation de conteneurs (microservices) orchestrés via Red Hat OpenShift®, la plateforme de gestion de conteneurs Kubernetes d’IBM. Cette solution aidera la banque à développer des applications modulaires, évolutives et portables, pour offrir ainsi une plus grande flexibilité et réactivité dans la gestion des services bancaires. Elle est également conçue pour permettre de déployer de nouvelles applications, notamment liées au paiement et à la monétique.

« Nous investissons continuellement dans des technologies de pointe pour renforcer la résilience de nos infrastructures et soutenir l’innovation au service de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires » déclare Marc Camus, Directeur des Systèmes d’Information de BNP Paribas. « La combinaison d’une nouvelle zone dédiée dans nos data centers, des GPUs as a service et d’une infrastructure cloud-native nous permet de renforcer notre socle technologique, ainsi que la sécurité et la conformité de nos systèmes d’information. »

« Depuis des décennies, IBM et BNP Paribas travaillent ensemble pour bâtir des infrastructures bancaires d’avenir disposant de la résilience nécessaire. BNP Paribas fait partie intégrante de l'écosystème croissant d'IBM, composé d'institutions financières et de partenaires technologiques utilisant IBM Cloud for Financial Services, qui fournit la meilleure expérience bancaire numérique à ses clients, avec la sécurité et la conformité au premier plan », a déclaré Alan Peacock, General Manager d'IBM Cloud. « Cette nouvelle étape de notre partenariat fournira à la banque des services Cloud étendus afin d’ouvrir de nouvelles possibilités avec l'IA et le cloud, non seulement pour BNP Paribas, mais aussi pour les entreprises du monde entier. »

