BNP Paribas : Sandro Pierri rejoint le Comité exécutif du Groupe BNP Paribas

Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), rejoint le Comité exécutif du Groupe BNP Paribas à compter du 30 mars 2026. Cette nomination confirme le positionnement stratégique du nouvel ensemble BNPP AM au sein du modèle intégré de BNP Paribas, combinant une plateforme de taille industrielle et les fortes expertises du Groupe en matière de distribution, d’assurance et de banque des entreprises.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique à horizon 2030, BNPP AM renforcera ses collaborations avec les métiers de CPBS et CIB se positionnant ainsi comme un moteur de croissance pour le Groupe.

Sandro Pierri rapporte à Renaud Dumora, Directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge d’Investment & Protection Services.

« Sous la direction de Sandro Pierri, nous construisons un acteur européen leader dans la gestion d’actifs. Grâce à son échelle industrielle et aux collaborations renforcées au sein du Groupe, BNPP AM permettra d’apporter encore plus de valeur à nos clients. Je suis ravi d’accueillir Sandro Pierri au sein du Comité exécutif du Groupe, où il apportera toute son expertise de la gestion d’actifs au service de notre trajectoire de croissance. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas.

« Je me réjouis de la participation de Sandro Pierri aux travaux du Comité exécutif. Son expérience dans la gestion d’actifs et sa vision pour un développement coordonné avec les autres métiers du Groupe permettront de tirer pleinement parti de notre nouvelle plateforme et ainsi contribuer à accélérer la dynamique de croissance du pôle IPS. » a déclaré Renaud Dumora, Directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge d’Investment & Protection Services.

Biographie

Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas Asset Management depuis septembre 2021, est Directeur général du nouvel ensemble BNP Paribas Asset Management depuis le 31 décembre 2025.

Sandro Pierri compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a rejoint BNP Paribas Asset Management en 2017 en tant que responsable du Global Client Group et a été nommé CEO en 2021. Avec succès, il a mis en œuvre le plan de croissance de BNP Paribas Asset Management, positionnant l'entreprise comme un acteur clé offrant des solutions d'investissement à haute valeur ajoutée pour les épargnants individuels, les entreprises et les institutions. Sandro Pierri a commencé sa carrière en 1989 en tant que gestionnaire de portefeuille chez San Paolo Fondi, avant de rejoindre BNL Gestioni en 1992, puis ING Investment Management en Italie en 1994, où il a occupé plusieurs postes commerciaux. Entre 2002 et 2003, il a été directeur général du secteur de détail italien du groupe ING. Après l'acquisition par UniCredit/Pioneer de l'activité italienne d'ING, il a rejoint en 2004 Pioneer Investments (la division de gestion d'actifs d'UniCredit). Il y a occupé divers postes commerciaux et de direction pendant 10 ans, dont celui de Directeur général en 2012. Sandro est diplômé en économie de l'Università degli Studi di Torino, en Italie.