BNP Paribas renouvelle son partenariat titre du tournoi de tennis BNP Paribas Open

Ce nouvel engagement de cinq ans jusqu’en 2029 fait de ce partenariat titre le plus long de l'histoire du tournoi.

BNP Paribas, leader européen des services bancaires et financiers et partenaire historique du tennis, annonce la prolongation pour cinq ans du partenariat titre du tournoi BNP Paribas Open, jusqu’en 2029. Initié en 2009, ce partenariat titre devient le plus long de ce tournoi. Au cours des 17 dernières années, le BNP Paribas Open a enregistré des records de fréquentation, rendu égale la récompense pour les vainqueurs féminins et masculins et s’est positionné comme l’un des tournois favoris des plus grands joueurs et joueuses de tennis.

Également connu sous le nom de "Tennis Paradise", le BNP Paribas Open se tient chaque année à Indian Wells, en Californie. L'Indian Wells Tennis Garden est un lieu incontournable qui abrite le deuxième plus grand stade de tennis au monde.

José Placido, CEO de BNP Paribas USA et CIB Amériques, a déclaré : « Ce renouvellement autour du BNP Paribas Open témoigne du développement continu de cet événement et du lien entre ce tournoi et BNP Paribas. L'engagement historique de la banque pour soutenir le tennis à tous les niveaux nous positionne comme un partenaire de confiance de ce sport et de ses parties prenantes, y compris les clients et les équipes de BNP Paribas. Le BNP Paribas Open est notre plus grand événement de tennis sur le continent. Cet accord permet au tournoi de continuer à se développer pour attirer les meilleurs joueurs, offrir la meilleure expérience aux participants, soutenir l'économie locale de la Vallée de Coachella et la prochaine génération de joueurs. »

Elise Hermant, Directrice de la Communication du groupe BNP Paribas, a déclaré : « Le partenariat titre du BNP Paribas Open a été un grand succès à tous les niveaux et permet d’offrir un niveau de qualité qui fait écho aux valeurs de notre Groupe. Avec le renouvellement de ce partenariat, nous réaffirmons notre soutien au développement du BNP Paribas Open et nous réjouissons de contribuer à renforcer la place que tient ce tournoi dans le monde du tennis. »

Tommy Haas, Directeur du tournoi BNP Paribas Open, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec BNP Paribas. Leur soutien a été essentiel pour faire du BNP Paribas Open ce qu’il est aujourd’hui. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec BNP Paribas pour offrir aux fans, grâce à la tradition d’excellence du tournoi, l’expérience inoubliable et les matchs d’exception qu’ils sont venus chercher. »

BNP Paribas est heureux de poursuivre l’accompagnement de ce tournoi, qui a été reconnu en 2024 « Tournoi de l’année » par les joueurs de l’ATP et du WTA pour la 10ème année consécutive, ce qui en fait un record. L’édition 2024 a également été marquée par un record de récompense, atteignant au total près de 20 millions de dollars. Le tournoi a aussi atteint en 2024 son record de fréquentation sur la quinzaine, avec 493 440 spectateurs.

BNP Paribas est l'un des plus importants et des plus anciens sponsors du tennis dans le monde. Son engagement inégalé envers ce sport a débuté en 1973 avec Roland-Garros. BNP Paribas soutient le tennis à tous les niveaux de la pratique et à travers le monde, du tennis amateur aux plus hauts niveaux de la compétition professionnelle : en simple, en double, en équipe, en fauteuil, en famille et chez les jeunes pour permettre au tennis de rester accessible aux générations futures.