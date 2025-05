BNP Paribas, partenaire historique des plus belles histoires du tennis

Depuis 1973, BNP Paribas soutient les ramasseurs de balles de Roland-Garros et, depuis 2000, accompagne leur sélection à travers toute la France. A l’occasion de Roland-Garros 2025, BNP Paribas met en lumière cet engagement et l’aventure des ramasseurs de balles.

Ce jeudi 22 mai, dans l’auditorium de Roland-Garros, BNP Paribas a lancé la « Ball Kids Academy », une web-réalité qui retrace l’aventure parisienne des ramasseurs de balles du tournoi, à travers le quotidien de six d’entre eux.

A l’occasion de Roland-Garros, BNP Paribas réaffirme son rôle de sponsor engagé auprès des différents acteurs du tennis : accompagnement des jeunes espoirs avec la présence de 24 membres des Teams BNP Paribas Jeunes Talents dans les différents tableaux et soutien à différentes initiatives solidaires pour rendre le tennis accessible au plus grand nombre.

BNP Paribas renforce son engagement auprès des ramasseurs de balles

Ce 22 mai, We Are Tennis par BNP Paribas a célébré la passion et le dévouement des ramasseurs de balles du tournoi en conviant 200 ramasseurs de ces 50 dernières années, dans l’auditorium de Roland-Garros. Une démarche emplie de sens et d'émotions pour BNP Paribas qui soutient depuis le premier jour ces indispensables acteurs de l'ombre et en accompagne leur sélection à travers tout le pays depuis 2000. Avec le soutien de BNP Paribas, 6000 jeunes peuvent désormais chaque année candidater et 300 d’entre eux sont sélectionnés pour ramasser les balles du plus grand tournoi de tennis de l’hexagone.

Gilles Moretton - président de la FFT, Les Pachas - animateurs de la Ball Kids Academy, les 6 stars du programme : Antoine, Artemis, Constance, Lola, Louis et Sacha, Stan Wawrinka - Parrain de la Ball Kids Academy et Elise Hermant - Directrice Communication Groupe BNP Paribas et Directrice du programme, lors du Prime de lancement de la web-réalité

« J’ai toujours été fan des ballos, j’ai souvent eu la chance d’échanger avec eux pendant les matchs. J’aurais rêvé être un ramasseur de balles plus jeune et j’en profite aujourd’hui pour passer du temps avec eux en tant que parrain de la Ball Kids Academy. C’est aussi pour ça que je joue, pour voir des jeunes s’amuser ici à Roland-Garros et ce grâce à l’accompagnement de BNP Paribas. » Stan Wawrinka, Parrain de la Ball Kids Academy

Pour illustrer ce soutien historique, We Are Tennis par BNP Paribas a annoncé hier matin, lors d’un show inédit, le lancement d’une web-réalité : « la Ball Kids Academy ». Cette Academy, parrainée par Stan Wawrinka et animée par Maya et Jules, alias Les Pachas, diffusée sur les réseaux sociaux de We Are Tennis, suivra le quotidien de six ramasseurs de balles : Antoine, Artemis, Constance, Lola, Louis et Sacha. A la clé de cette web-réalité : la possibilité pour le favori et la favorite du public, élus par la communauté We Are Tennis, de remettre les trophées aux vainqueurs du tournoi !

A l’occasion de cette matinée de lancement, La Fédération Française de Tennis a annoncé, aux côtés de BNP Paribas, la création d’une école des ramasseurs de balles. Cette initiative a pour objectif de donner la chance à davantage de jeunes de réaliser leurs rêves de ramasser à Roland-Garros mais aussi de renforcer le dynamisme des Clubs qui initieront la formation. En accompagnant la FFT dans la création de cette école, BNP Paribas renforce encore son engagement indéfectible et pérenne auprès des ramasseurs de balles et des jeunes licenciés de la Fédération Française de Tennis.

En complément de cette web-réalité, une campagne publicitaire romancée sera diffusée en TV et digital. Réalisée par Enya Baroux, actrice, scénariste et réalisatrice (film "On ira", primé lors du dernier Festival du film de l'Alpe d'Huez), cette fiction relate le quotidien d’un adolescent amoureux prêt à devenir ramasseur de balles pour conquérir le cœur de sa dulcinée. A force d’obstination et d'entrainement lors des sélections, il finit par intégrer l’équipe des ramasseurs et se découvre alors une véritable passion pour le tennis.

La Team BNP Paribas Jeunes Talents sur tous les fronts !

Dans le cadre du programme « BNP Paribas Jeunes Talents », lancé en 2018, la banque accompagne les jeunes espoirs du tennis afin de les placer dans des conditions optimales d’accessibilité au plus haut niveau. Cette année, 25 espoirs figurent dans les différents tableaux.

TOURNOI SENIOR

Principal

Diane Parry (FRA, 22 ans, N°105 WTA)

Arthur Cazaux (FRA, 22 ans, N°113 ATP)

Elsa Jacquemot (FRA, 22 ans, N°139 WTA)

Raphael Collignon (BEL, 23 ans, N°84 ATP)

Qualifications

Luca Van Assche (FRA, 21 ans, N°179 ATP)

Arthur Gea (FRA, 20 ans, N°305 ATP)

Jenny Lim (FRA, 20 ans, N°522 WTA)

Eleejah Inisan (FRA, 16 ans, N°986 WTA)

Daphné Mpetshi Perricard (FRA, 16 ans, N°1121 WTA)

Cindy Langlais (FRA, 15 ans, N°1141 WTA)

Alexander Blockx, (BEL, 20 ans, N°145 ATP)

Hanne Vandewinkel (BEL, 20 ans, N°196 WTA)

Gauthier Onclin, (BEL, 24 ans, N°231 ATP)

Sofia Costoulas, (BEL, 20 ans, N°211 WTA)

TOURNOI WHEELCHAIR

Ksenia Chasteau, 19 ans, N°1 Française & N°11ème mondiale senior, vainqueur de Roland-Garros Junior en 2024

TOURNOI JUNIOR

Daniel Jade (FRA, N°77 Junior)

Eleejah Inisan (FRA, N°976 WTA)

Daphné Mpetshi Perricard (FRA, N°1168)

Pablo Pradat (FRA, N°765)

Cindy Langlais (FRA, N°201)

Ophélie Boullay (FRA, N°123)

Lenny Couturier (FRA, N°242)

Andrea de Marchi (ITA, N°53)

Alan Wazny (POL, N°14)

BNP Paribas, un acteur engagé au service de l'accessibilité et de l'inclusion dans le tennis

BNP Paribas poursuit son engagement en faveur de l’inclusion par le sport, notamment grâce au programme Points For Change (1 point = 1 euro), en soutien à l’association Fête le Mur mais également via le projet #FAAPOINTSFORCHANGE mené avec le joueur Félix Auger-Aliassime (27e mondial) dont les dons récoltés permettent la création de bourses d’excellence pour les étudiants togolais.

Enfin, dans la continuité des précédentes éditions, BNP Paribas œuvre pour un tournoi toujours plus accessible à travers plusieurs initiatives concrètes : la billetterie jeune permettant à près de 40 000 jeunes -25 ans de profiter de billets à -50%, l’invitation de près de 1000 bénéficiaires d’associations partenaires, ainsi qu’un dispositif inédit d’upgrade de places déployé sur le stand BNP Paribas Place des Mousquetaires tout au long de la quinzaine pour offrir la possibilité au public d’assister aux matchs sur les courts principaux.