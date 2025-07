BNP Paribas : nominations au sein des activités de gestion d’actifs du Groupe

A la suite de l’acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM) par BNP Paribas Cardif qui a été finalisée le 1er juillet 2025, les conseils d’administration de BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) et d’AXA IM se sont réunis ce jour et ont pris les décisions suivantes :

A compter du 1er juillet 2025, Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas AM, devient également Directeur général d'AXA IM et Marco Morelli, précédemment Président exécutif d’AXA IM, devient Président de BNP Paribas AM et Président d’AXA IM.

Ils seront rattachés à Renaud Dumora, Directeur général adjoint du groupe BNP Paribas, en charge du pôle Investment and Protection Services (IPS) et Président de BNP Paribas Cardif.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’AXA IM au sein du groupe BNP Paribas et bâtir ensemble une nouvelle plateforme experte des métiers de gestion d’actifs. Avec une très forte expérience dans le management et le développement des activités de gestion d’actifs, Marco Morelli et Sandro Pierri assureront le processus de rapprochement des activités de gestion d’actifs de BNP Paribas pour former, avec l’ensemble des équipes, une plateforme industrielle européenne leader de la gestion d’actifs traditionnels et alternatifs, leader dans la gestion assurantielle. J’ai toute confiance dans leur capacité à faire de ce projet industriel un succès. » a déclaré Renaud Dumora, Directeur général adjoint de BNP Paribas, responsable du pôle Investment & Protection Services (IPS) et Président de BNP Paribas Cardif.



Biographies





Sandro Pierri, Directeur général de BNP Paribas Asset Management depuis juillet 2021, devient également Directeur général d’AXA Investment Managers à compter du 1er juillet 2025.

Sandro Pierri compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a rejoint BNP Paribas Asset Management en 2017 en tant que responsable du Global Client Group – la direction des ventes et du marketing –, et a apporté une contribution notable à la mise en œuvre du plan de croissance de BNP Paribas Asset Management, en positionnant l'entreprise comme un acteur clé offrant des solutions d'investissement à haute valeur ajoutée pour les épargnants individuels, les entreprises et les institutions.

Sandro Pierri a commencé sa carrière en 1989 en tant que gestionnaire de portefeuille chez San Paolo Fondi, avant de rejoindre BNL Gestioni en 1992, puis ING Investment Management en Italie en 1994, où il a occupé plusieurs postes commerciaux. Entre 2002 et 2003, il a été directeur général du secteur de détail italien du groupe ING. Après l'acquisition par UniCredit/Pioneer de l'activité italienne d'ING, il a rejoint en 2004 Pioneer Investments (la division de gestion d'actifs d'UniCredit). Il y a occupé divers postes commerciaux et de direction pendant 10 ans, dont celui de Directeur général en 2012. Sandro est diplômé en économie de l'Università degli Studi di Torino, en Italie.





Marco Morelli, Président exécutif d'AXA Investment Managers de septembre 2020 à juin 2025, membre du comité de direction d'AXA, devient Président de BNP Paribas Asset Management et Président d’AXA IM à compter du 1er juillet 2025.

Après différentes expériences professionnelles en Europe chez KPMG, Samuel Montagu Ltd et UBS Ltd, il rejoint JPMorgan en 1994 et devient par la suite Directeur général Italie et membre du comité exécutif de JPMorgan Europe. Il rejoint la banque Monte dei Paschi di Siena en octobre 2003 et en devient Directeur général adjoint en 2006. Il quitte Monte dei Paschi di Siena en janvier 2010 pour devenir Directeur général adjoint du Groupe Intesa San Paolo, fonction qu’il occupe jusqu’en 2012. Il rejoint alors Bank of America Merrill Lynch comme Vice-Président Europe, Moyen-Orient et Afrique et Directeur général Italie. En septembre 2016, il devient Directeur général de la banque Monte dei Paschi di Siena, poste qu’il occupe jusqu’en mai 2020. Il est professeur adjoint à la faculté d'économie et de finance de l'université LUISS à Rome. Il est co-fondateur et vice-président de la Fondazione Don Gino Rigoldi, une organisation italienne à but non lucratif. Il est diplômé de l’Université LUISS de Rome.