BNP Paribas : Marc Camus est nommé Directeur des Systèmes d’Information du Groupe

Marc Camus, précédemment DSI de BNP Paribas Fortis, est nommé Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de BNP Paribas à compter du 1er avril 2025 et succèdera à Bernard Gavgani. Il rejoindra le Comité exécutif du Groupe et rapportera à Philippe Maillard, Chief Operating Officer du Groupe BNP Paribas.

En tant que DSI de BNP Paribas, Marc Camus poursuivra le déploiement et le renforcement de la stratégie informatique de BNP Paribas, au bénéfice de nos clients et de l’ensemble des entités du Groupe.

Avec l’ensemble des équipes IT et en collaboration étroite avec les métiers et fonctions de BNP Paribas, il veillera à garantir la sécurité du système d’information, contribuera à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du Groupe, poursuivra l’enrichissement de l’expérience client grâce notamment au déploiement de technologies tels que l’IA et le cloud.

Bernard Gavgani continuera d’apporter sa contribution au Groupe en qualité de Senior Advisor auprès de la Direction Générale du Groupe. Il rapportera à Yann Gérardin, Directeur Général Délégué de BNP Paribas, responsable du pôle Corporate & Institutional Banking. Dans ce rôle, il sera notamment amené à accompagner certains grands clients et fournisseurs du secteur de la technologie.

« Je me réjouis de l'arrivée de Marc Camus au sein de notre Comité exécutif et je lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles responsabilités. Sous l’impulsion de Bernard Gavgani et grâce à l’engagement de l’ensemble des équipes IT, les systèmes d’information du Groupe ont considérablement évolué, renforçant leur intégration et s’ouvrant en permanence aux nouvelles technologies, tout en adoptant les meilleurs standards d’efficacité et de sécurité, tant pour la Banque que pour ses clients. J’ai pleinement confiance dans la capacité de Marc Camus à poursuivre le travail engagé et à accompagner le Groupe face aux défis et opportunités de demain », a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas.

« Je suis ravi de la nomination de Marc Camus à la tête de notre direction des systèmes d'information. Son expertise reconnue et sa solide expérience dans le domaine de la technologie et de l'innovation seront des atouts précieux pour accompagner la transformation de BNP Paribas et répondre aux besoins de nos clients. Je lui adresse tous mes vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. » a déclaré Philippe Maillard, Chief Operating Officer du Groupe BNP Paribas.

Biographies

Marc Camus, 59 ans, est depuis janvier 2019 Chief Information Officer (CIO) de BNP Paribas Fortis en Belgique. De 2014 à 2018, il a occupé le poste de Head of CIB Payments and Cash Management IT & Operations (CIB ITO). De 2012 à 2014, il était Chief Operating Officer CIB IT & Operations Europe. Préalablement à cela, il a exercé différentes fonctions dans les opérations et la conduite de projets au sein de Fortis Banque à Bruxelles, puis au moment de l’intégration de Fortis Banque dans le Groupe BNP Paribas.

Il a rejoint le Groupe en juillet 1996 après avoir débuté sa carrière au sein de la Banque Indosuez Belgique. Il est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales de Liège.

Bernard Gavgani, 65 ans, a débuté sa carrière en 1982 et accompagné successivement plusieurs entreprises dans la conception et le pilotage de projets informatiques. Il rejoint le Groupe en 1995 à la direction IT de CIB et poursuit en 1999 à l’Inspection Générale. En 2000, il devient Secrétaire Général de BNP Paribas Arbitrage, puis Chief Operating Officer de l’activité Equity Derivatives en 2003, puis Global Head of IT & Operations de CIB en 2009. Depuis 2018, il est Directeur des systèmes d’information du Groupe.

Bernard Gavgani est diplômé du Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management et titulaire d’un Executive MBA de l’École des Hautes Études Commerciales de Paris.