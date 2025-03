BNP Paribas inaugure un nouveau centre de reconditionnement et de remarketing informatique en France

BNP Paribas Leasing Solutions offre des solutions de financement d’équipements professionnels et des services dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la construction, le transport, la manutention, l’IT & la télécommunication, la santé et le secteur de l’énergie et des technologies vertes (GreenTech).

Fort de ses 70 ans d’existence, ses partenaires et ses clients s’appuient sur son expertise des marchés, son savoir-faire en matière d’équipement et ses services-conseils pour favoriser leur croissance et les accompagner dans leur transformation et leur transition vers une économie circulaire à faible émission de carbone.

Présent dans 18 pays à travers l’Europe et la Turquie et employant plus de 3 000 collaborateurs, BNP Paribas Leasing Solutions propose des solutions de financement aux États-Unis et au Canada en partenariat avec la Banque de Montréal et en Chine à travers sa joint-venture avec Jiangsu Financial Leasing. En 2024, BNP Paribas Leasing Solutions a financé 16,3 milliards d’euros d’actifs et gère actuellement un portefeuille d’encours de 40,4 milliards d’euros. BNP Paribas Leasing Solutions est une filiale du groupe BNP Paribas et fait partie du pôle Commercial, Personal Banking & Services.

Plus d’informations sur leasingsolutions.bnpparibas.com