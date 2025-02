BNP Paribas et BPCE créent Estreem, nouveau leader français et acteur majeur européen du processing de paiements

Après avoir annoncé en juin dernier leur projet de partenariat stratégique dans le domaine des paiements, BNP Paribas et BPCE ont finalisé, dans le respect du calendrier prévu, leur accord donnant naissance à Estreem, nouveau leader français du processing de paiements, et fixe un calendrier à horizon 2028. L’ambition est de placer Estreem dans le Top 3 des processeurs en Europe.

Cette nouvelle société combine les expertises et les meilleures technologies des deux groupes en matière de processing de paiements, au bénéfice de leurs clients particuliers et professionnels porteurs de cartes physiques et digitales, et des commerçants. Amenée à traiter l’ensemble des paiements par carte en Europe de BNP Paribas et du Groupe BPCE, soit 17 milliards de transactions par an, Estreem deviendra ainsi le leader français du processing avec 30% du volume des paiements carte en France. L’ambition D’estreem est également de se placer parmi le Top 3 des processeurs en Europe. La création de cette joint-venture accompagne l'ambition des deux établissements de placer les paiements au cœur de leur offre. A terme, ses services pourront être proposés à d’autres établissements bancaires.

Grâce à Estreem, détenue à 50% par BNP Paribas et à 50% par BPCE, les deux groupes entendent s’appuyer sur une plateforme monétique qui intègre les meilleures normes technologiques dans le domaine des paiements, y compris des services instantanés, des solutions multi-schemes (Visa, Mastercard, CB, etc.) et des fonctionnalités adaptées à de nombreux pays. Estreem intégrera également les nouveaux moyens de paiements digitaux, notamment Wero.

Le processeur couvrira l’ensemble du périmètre technologique de l’activité monétique (édition et exploitation logicielle) ainsi que les activités de gestion des opérations. La création de ce nouvel acteur s’inscrit dans un contexte de digitalisation croissante des usages (accélération des paiements mobiles, expansion du e-commerce, demande d’instantanéité). En alliant expertise, technologie avancée et une compréhension approfondie des besoins du marché, Estreem proposera une expérience optimisée aux clients de BNP Paribas et du Groupe BPCE, avec le développement de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités de gestion des cartes bancaires.

Estreem emploiera plus de 300 personnes, notamment les équipes déjà en place dans le cadre du partenariat initié en 2005 entre BNP Paribas et BPCE pour l’édition de logiciels de processing paiements (Partecis). Antoine Leclercq en est nommé directeur général et Vincent Querette, directeur général délégué.

Les prochaines étapes du développement d'Estreem se poursuivront selon le calendrier suivant :

2025-2026 : construction et évolution de la plateforme technologique de gestion des opérations de processing de paiements.

2027-2028 : bascule des opérations de processing monétique depuis les établissements bancaires des deux groupes vers Estreem pour la France.

Dès 2028 : ouverture de la plateforme à d’autres établissements bancaires, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, et développement sur les marchés européens prioritaires (Belgique, Italie).

"Nous sommes fiers de donner naissance à Estreem, le futur leader français du processing de paiements, qui ambitionne de se hisser parmi les trois premiers acteurs en Europe. Ce partenariat stratégique avec BNP Paribas démontre notre engagement à innover face aux défis du secteur, en combinant nos expertises et compétences pour offrir des solutions de pointe, à la fois rapides, sûres et adaptées aux besoins des clients. La qualité de l’équipe dirigeante d’Estreem et de l’ensemble des collaborateurs mobilisés sur ce projet sont les meilleures garanties de notre capacité à relever ce défi et à construire ainsi l’avenir des paiements en France et en Europe." Yves Tyrode, Directeur général Digital & Payments, Groupe BPCE