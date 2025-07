BNP Paribas : AXA Investment Managers et BNP Paribas Asset Management annoncent les nominations d’Isabelle Scemama et Rob Gambi

Suite à la finalisation de l'acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM) par BNP Paribas Cardif le 1er juillet 2025, AXA IM (qui fait désormais partie du Groupe BNP Paribas) et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annoncent des nominations de management de transition dans la perspective de la création de la plateforme d'investissement suite à la fusion des entités juridiques BNPP AM, AXA IM et BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNPP REIM) attendue à la fin de cette année et jusqu'à la mise en œuvre du modèle opérationnel final.

Isabelle Scemama prend la direction de l’ensemble des activités de gestion alternatives, à travers AXA IM Alts, AXA IM Prime, BNPP REIM et les Actifs Privés de BNPP AM, en plus de son rôle actuel de Global Head of AXA IM Alts. Cet ensemble regroupe plus de 300 milliards d’euros d'actifs alternatifs sous gestion1, regroupant l'immobilier, l’infrastructure, la dette privée et le crédit alternatif, ainsi que le capital-investissement, soit la plus grande plateforme de gestion d'investissements alternatifs en Europe.

Rob Gambi prend la direction de l’ensemble des activités d’investissement liquide, à travers AXA IM Core et BNPP AM, en plus de son rôle actuel de Global Head of Investments de BNPP AM. L’ensemble réunissant les stratégies d’investissement liquide représente plus de 1000 milliards d’euros d'actifs sous gestion, avec près de 700 milliards d’euros en gestion obligataire active (y compris les fonds monétaires), plus de €40 milliards en ETF2 et est classé deuxième au niveau mondial sur les thématiques actives3.

Isabelle Scemama et Rob Gambi rapportent à Sandro Pierri, Directeur général d'AXA IM et de BNPP AM.

« Ces nominations vont permettre de donner un cap commun à toutes les plateformes d'investissement pendant la période d'intégration », a déclaré Sandro Pierri, Directeur général d'AXA IM et de BNPP AM. « J'ai pleinement confiance dans les capacités de leadership d'Isabelle et de Rob pour guider nos équipes pendant cette période. Leurs expertises et les succès qui ont jalonné leur parcours sont un gage de réussite pour assurer la continuité de l’activité et conduire nos prochaines étapes de croissance avec l’engagement de créer toujours plus de valeur pour nos clients. »

----------------

1 - Données à fin décembre 2024, dont les actifs sous conseil et engagements

2 - Données à fin décembre 2024, ETF UCITS

3 - Source : analyse BNPP AM sur données Morningstar, fonds actifs

----------------

Biographies

Isabelle Scemama

Isabelle Scemama a plus de 35 années d'expérience dans la gestion alternative. Elle a rejoint AXA IM - Real Assets en 2001 pour développer l'activité pour compte de tiers, avant de prendre la responsabilité de l'ensemble de l'activité de gestion de fonds d'AXA IM - Real Assets. En 2017, elle a été nommée CEO d'AXA IM - Real Assets, et Global Head of AXA IM Alts en 2020. Le leadership d'Isabelle a été déterminant pour positionner AXA IM Alts en tant que leader mondial dans les actifs alternatifs et les marchés privés.

Rob Gambi

Rob Gambi a rejoint BNPP AM en 2019 et possède plus de 40 années d'expérience dans l'industrie à travers toutes les classes d'actifs. Il a précédemment été Chief Investment Officer chez Henderson Global Investors et Global Head of Fixed Income chez UBS Global Asset Management. Rob a dirigé avec succès des équipes d'investissement mondiales à travers toutes les classes d'actifs, y compris les actions, le marché obligataire, les stratégies multi-actifs et alternatives, avec une attention particulière portée aux résultats pour les clients et à la performance de long terme.