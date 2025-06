BNP Paribas annonce l’évolution de la Direction de Securities Services

A compter du 1er janvier 2026, Claudine Gallagher, actuellement Responsable des ressources humaines de BNP Paribas CIB Americas, et précédemment Responsable de Securities Services pour BNP Paribas Americas, sera nommée Responsable de Securities Services. Patrick Colle deviendra le Président exécutif de BNP Paribas Securities Services, en plus de son rôle de Président de l’activité Financial Institutions Coverage (FIC). Claudine Gallagher sera rattachée à Patrick Colle et rejoindra l'équipe de direction de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.

« Avec une remarquable carrière de 30 ans dans le secteur bancaire et une importante expérience de management dans les fonctions commerciales et de contrôle, Claudine dispose de tous les atouts pour conduire le prochain chapitre de notre développement. J'ai toute confiance dans sa capacité à développer l’activité en tirant parti de nos atouts existants et de notre modèle de banque toujours plus intégrée pour développer notre clientèle institutionnelle et la croissance à long terme. » a déclaré Yann Gérardin, Directeur Général délégué de BNP Paribas en charge de Corporate & Institutional Banking. « Je tiens à remercier chaleureusement Patrick pour son remarquable leadership ces 15 dernières années. Sa vision stratégique soutenue par une équipe talentueuse et internationale a fait de BNP Paribas Securities Services le leader de l'industrie qu’il est aujourd’hui. En tant que Président exécutif de Securities Services, Patrick accompagnera Claudine dans sa transition vers son nouveau rôle. »

Depuis sa création il y a 30 ans, le métier Securities Services est devenu un pilier stratégique du Groupe, seul acteur européen parmi les 5 principaux fournisseurs mondiaux de services de conservation. La présence géographique, le business model et la performance financière de Securities Services se sont considérablement développés depuis sa création, s'appuyant sur la force du modèle intégré de BNP Paribas au service des clients dans les différentes régions.

Claudine Gallagher, Responsable de Securities Services, BNP Paribas - à partir du 1er janvier 2026

Avant sa nomination, Claudine Gallagher était Responsable des Ressources humaines pour CIB Americas Elle a notamment supervisé les relations collaborateur, le recrutement de talents, le développement du leadership, les initiatives de diversité et les opérations RH. Claudine a simultanément été Chief Conduct and Controls Officer pour BNP Paribas USA et CIB Americas.

Elle a été membre du Comité exécutif de CIB Americas. Claudine a débuté sa carrière dans le métier Securities Services chez JP Morgan, puis chez Paribas, avant de réintégrer JP Morgan pour diriger les métiers Corporate Trust et American Depositary Receipts (ADR). Elle a ensuite rejoint BNP Paribas où elle a occupé différentes fonctions de direction, en tant que Responsable de Securities Services Americas, Responsable RH pour les Amériques, et CCCO (Responsable Conduite, Conformité et Contrôle) pour les Amériques, un rôle qui l'a positionnée au centre de la structure de gouvernance du Groupe. Claudine a également représenté la banque au sein du conseil d'administration de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) aux États-Unis.

Patrick Colle, Président exécutif de Securities Services & Président de Financial Institutions Coverage, BNP Paribas - à partir du 1er janvier 2026

Patrick Colle est devenu Responsable de Securities Services et Président de Financial Institutions Coverage (FIC) en octobre 2022. Il était auparavant CEO de BNP Paribas Securities Services depuis mai 2010. Patrick est membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Corporate and Institutional Banking. Patrick a plus de 35 ans d 'expérience dans ce secteur, dont 15 ans au sein de BNP Paribas Securities Services. Il a rejoint la banque en 2006 en tant que Responsable Custody and Clearing Product Development avant de devenir Responsable de BNP Paribas Securities Services en Grande-Bretagne en mars 2008. Avant de rejoindre BNP Paribas, Patrick a travaillé pendant 20 ans chez JP Morgan, où il a occupé différents postes au sein des activités Cash Management, Securities Clearing et conservation de titres à Paris et à New York, avant de devenir Responsable ADR basé à Londres en 2001.

