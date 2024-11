BNP Paribas accompagne ses clients entreprises pour le passage au SEPA

Pour répondre à l'obligation faite aux entreprises souhaitant émettre des virements SEPA de convertir au format BIC IBAN l'ensemble de leurs données RIB présentes dans leurs référentiels, BNP Paribas Cash Management met à la disposition de ses clients un nouveau service de conversion automatique de ces données.Opérationnel depuis le 15 Octobre 2008, ce service est directement accessible via le portail Internet de BNP Paribas Entreprises : https://entreprises.bnpparibas.fr/ Ce service apporte aux clients entreprises un accompagnement sur mesure qui tient compte de la diversité de leurs besoins en matière de conversion. Deux types d'outils sont proposés :- Une calculatrice de saisie en ligne avec conversion unitaire en temps réel, en accès gratuit sans abonnement.- Un service de conversion de masse sous forme d'échanges de fichiers sécurisés. Le principe est de déposer des fichiers contenant des RIB pour les récupérer sous 48 heures enrichis avec les données BIC IBAN correspondantes.Ce service certifié par BNP Paribas Cash Management s'appuie sur la plate-forme web de télétransmissions sécurisées de fichiers développée par le Groupe SAFIG.BNP Paribas Cash Management réunit plus de 200 spécialistes à Paris et 300 experts dans son réseau national et international. Leader en France, BNP Paribas est un acteur majeur à l'international dans le domaine du Cash Management.BNP Paribas ( www.bnpparibas.com ) est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 3 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's. Le groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.Safig est spécialisé dans le traitement des échanges et des données clients.Le groupe est un acteur majeur sur le marché de l'externalisation des opérations de reprise de fonds documentaires, de gestion de la relation client multi canal, du traitement informatique des données, de l'E marketing et du BPO.Pour plus d'informations www.safig.fr