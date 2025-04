Art Paris 2025 : Thomas Lévy-Lasne, lauréat du Prix BNP Paribas Banque Privée - « Un regard sur la scène française »

Pour sa deuxième édition, le Prix BNP Paribas Banque Privée – Un regard sur la scène française a été remis à Thomas Lévy-Lasne lors de l’inauguration d’Art Paris le 2 avril 2025.

Le Prix BNP Paribas Banque Privée - Un regard sur la scène française, lancé en 2024 par BNP Paribas Banque Privée et Art Paris récompense le parcours d’un artiste vivant de la scène hexagonale. Le lauréat de cette nouvelle édition a été choisi parmi 25 nominés issus de la sélection des commissaires invités de l’édition 2025, Amélie Adamo, auteure et curatrice indépendante, et Numa Hambursin, directeur général du MO.CO. Montpellier dans le cadre de leur parcours thématique Immortelle : un regard sur la peinture figurative en France.

Cette année, l’artiste Thomas Lévy-Lasne, représenté par la galerie Les Filles du Calvaire est le lauréat du Prix BNP Paribas Banque Privée - Un regard sur la scène française et reçoit une dotation de 40 000 euros. Ce prix été remis à l’occasion de l’inauguration d’Art Paris le 2 avril en présence des membres du jury :

Amélie Adamo, auteure, historienne d’art ; Valérie Duponchelle, journaliste et critique d’art ; Numa Hambursin, directeur général du MO.CO. Montpellier Contemporain ; Christine Macel, conservatrice générale du patrimoine et conseillère scientifique et artistique au Musée des Arts Décoratifs ; Nicolas Otton, directeur de BNP Paribas Banque Privée en France ; Alfred Pacquement, commissaire d’expositions indépendant ; Guillaume Piens, commissaire général d’Art Paris ; Marie-Aline Prat, historienne d’Art et collectionneuse ; Floriane de Saint-Pierre, présidente des amis du Centre Pompidou.

Numa Hambursin, directeur général du MO.CO. Montpellier, co-commissaire invité d’Art Paris 2025 « Thomas Lévy-Lasne est un peintre aux yeux grands ouverts. La lente exécution de chacune de ses toiles percute l’accélération des catastrophes environnementales contemporaines et le délitement des rapports humains qui trament son œuvre. Sa vigilance à l’égard du réel, qu’il démasque à travers des scènes banales du quotidien, relève moins d’un pessimisme réprobateur que d’une philosophie de l’action portée par le plaisir de la contemplation. Thomas Lévy-Lasne est ainsi devenu, grâce à son émission Les Apparences et à l’exposition Le jour des peintres, qu’il a organisée en septembre 2024 au musée d’Orsay, une figure fédératrice des peintres de notre pays. Ses œuvres fonctionnent comme un revolver à double détente. Le regard est d’abord conquis par le charme manifeste de la peinture, intrigué par son réalisme obsessionnel hors des canons contemporains, impressionné par ses compositions savantes qui trahissent une connaissance intime des chefs-d’œuvre du passé. Il faut un temps plus long pour déceler le détail inquiétant qui peut se loger dans le tableau, dans le titre ou dans la parole de l’artiste. C’est alors seulement que le sujet véritable est dévoilé, plongeant le spectateur dans l’embarras de sa première impression. La beauté n’est pas un agrément, mais un révélateur »

Nicolas Otton, directeur de BNP Paribas Banque Privée « Nous sommes très fiers de remettre cette année le Prix BNP Paribas Banque Privée - Un regard sur la scène française à Thomas Lévy-Lasne pour accompagner ses réflexions et les nombreux projets qui l’animent. Je remercie chaleureusement les membres du jury pour leur participation. Le choix du lauréat est également celui de nos clients, qui ont été nombreux à voter pour leur artiste préféré. Je suis particulièrement touché par son approche quasi-photographique, influencée par l’hyper-réalisme et la peinture classique. Son exploration de la banalité du quotidien intègre les symboles d’un monde qui change. Ce Prix s’inscrit pleinement dans le soutien de longue date de BNP Paribas Banque Privée à la scène artistique française »

Guillaume Piens, commissaire général d’Art Paris « Le Prix BNP Paribas Banque Privée s’est non seulement inscrit durablement dans le paysage des prix en France, mais gagne en puissance cette année en passant de 30 000 euros à 40 000 euros au niveau de sa dotation. Le choix de Thomas Lévy-Lasne a été unanime parmi les membres du jury. Il souligne à la fois la qualité de l’œuvre figurative de l’artiste et la générosité de son engagement vis-à-vis des artistes de sa génération. Nous sommes convaincus que l’obtention de ce prix viendra soutenir le développement de sa carrière »

À propos de Thomas Lévy-lasne

Né en 1980, diplômé des Beaux-Arts de Paris, et ancien pensionnaire de la Villa Médicis 2018-2019, Thomas Lévy-Lasne a participé à de nombreuses expositions institutionnelles notamment au Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2023 ; Musée des Beaux-Arts de Dôle, 2023 ; MO.CO. Montpellier Contemporain, 2023 ; MUCEM, Marseille, 2022 ; Monnaie de Paris, 2021 ; Centre d'art de Meymac, 2017 ; Collection Lambert, Avignon, 2019. Thomas Lévy-Lasne a également récemment bénéficié d’une exposition personnelle à la galerie Filles du Calvaire, au printemps 2024 et au Centre d’Arts Les Eglises de Chelles en automne 2024. Personnalité charismatique et généreuse, Thomas Lévy-Lasne est une figure fédératrice réunissant autour de lui les artistes engagés dans le renouveau de la peinture figurative en France. Il a réalisé 92 interviews de peintres de la scène française avec sa chaîne youtube/Twitch « Les apparences » (500000 vues à date). Il a été également l’initiateur de l’évènement « Le jour des peintres » au Musée d’Orsay, en septembre 2024, qui a réuni 80 figures de la scène contemporaine en dialogue avec les collections du musée.