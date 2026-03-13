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Et si votre alternance rimait avec excellence ?

Publié le 13-03-2026

Il y a des parcours qui ne se contentent pas d’enseigner un métier. Ils donnent une méthode, une exigence, et une manière d’entrer dans le monde professionnel. B-School by BNP Paribas s’inscrit dans cette logique : une formation en alternance pensée pour celles et ceux qui veulent apprendre vite, progresser solidement, et se projeter dans les métiers de la banque et de la tech.

400 étudiants B-School by BNP Paribas attendus en 2026 sur des formations ciblées

Cette année, 400 nouveaux étudiants et étudiantes sont attendus au sein de B-School by BNP Paribas, pour intégrer les formations autour des métiers d’agence et de l’informatique : 

  • BTS Banque : Marseille, Bordeaux, Lille.
  • Bac+3 Conseiller Clientèle Particuliers : Ile-de-France, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille.
  • Master Banque Expert Conseil : Ile-de-France.
  • Bac+5 Manager en Ingénierie Informatique – Lead Développeur : Ile-de-France.
  • Bac+5 Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d’information (MAALSI) : Ile-de-France.

  • Bac+5 Chargé d’Affaires Professionnels (MSDA : Marketing Stratégique et Développement d’Affaires) : île-de-France.

Découvrez le détail des cursus qui vous intéressent 

Ce que disent nos étudiants et étudiantes 

"Je trouve que nous sommes bien accompagnés. Dès que nous avons des questionnements et que nous avons besoin de nous adresser à quelqu'un, l'équipe pédagogique est très réactive et sait nous écouter."

"J'apprécie particulièrement la diversité, ainsi que la disponibilité et la réactivité des différents collaborateurs B-School by BNP Paribas."

"Le contenu des cours est très bien adapté aux exigences du monde professionnel. Les formateurs sont compétents, à l'écoute et toujours disponibles pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage."

B-School by BNP Paribas figure au Classement HappyAtSchool parmi les écoles spécialisées. 

Et 92,3% des stagiaires, alternants et VIE recommandent l’expérience BNP Paribas - Source Happy Trainees 2026 (ChooseMyCompany).   

Découvrez tous les avis de celles et ceux qui l’ont vécu

BNP Paribas, c'est aussi une alternance ouverte sur plus de 300 métiers

Nous recrutons plus de 2 000 jeunes en alternance chaque année sur près de 300 métiers, offrant une diversité de trajectoires, d’environnements, d’équipes — avec toujours la même attention portée à l’apprentissage.

Pourquoi nous rejoindre ?

Le Groupe propose un environnement d’apprentissage structurant, professionnalisant et offrant : 

  • une formation qualitative basée sur le développement des compétences ;
  • des perspectives d'évolutions et des opportunités de carrière ;
  • une rémunération compétitive ;
  • des équipes expertes & engagées tout au long de l’apprentissage ;
  • une référence solide pour sa carrière.

L'alternance chez BNP Paribas

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BNP Paribas est labelisé Top Employer 2026 Europe pour la 13ᵉ année consécutive, avec un très bon score de 92,45 % (+1,36 point vs 2025).

Tous les talents ont leur place

Chez BNP Paribas, ce sont vos compétences qui font la différence. Vous êtes en situation de handicap ? Envoyez directement votre candidature à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com.

Découvrez la Mission Handicap de BNP Paribas en vidéo

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