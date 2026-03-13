Et si votre alternance rimait avec excellence ?

400 étudiants B-School by BNP Paribas attendus en 2026 sur des formations ciblées
Cette année, 400 nouveaux étudiants et étudiantes sont attendus au sein de B-School by BNP Paribas, pour intégrer les formations autour des métiers d’agence et de l’informatique :
- BTS Banque : Marseille, Bordeaux, Lille.
- Bac+3 Conseiller Clientèle Particuliers : Ile-de-France, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille.
- Master Banque Expert Conseil : Ile-de-France.
- Bac+5 Manager en Ingénierie Informatique – Lead Développeur : Ile-de-France.
- Bac+5 Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d’information (MAALSI) : Ile-de-France.
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Bac+5 Chargé d’Affaires Professionnels (MSDA : Marketing Stratégique et Développement d’Affaires) : île-de-France.
Ce que disent nos étudiants et étudiantes
"Je trouve que nous sommes bien accompagnés. Dès que nous avons des questionnements et que nous avons besoin de nous adresser à quelqu'un, l'équipe pédagogique est très réactive et sait nous écouter."
"J'apprécie particulièrement la diversité, ainsi que la disponibilité et la réactivité des différents collaborateurs B-School by BNP Paribas."
"Le contenu des cours est très bien adapté aux exigences du monde professionnel. Les formateurs sont compétents, à l'écoute et toujours disponibles pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage."
B-School by BNP Paribas figure au Classement HappyAtSchool parmi les écoles spécialisées.
Et 92,3% des stagiaires, alternants et VIE recommandent l’expérience BNP Paribas - Source Happy Trainees 2026 (ChooseMyCompany).
BNP Paribas, c'est aussi une alternance ouverte sur plus de 300 métiers
Nous recrutons plus de 2 000 jeunes en alternance chaque année sur près de 300 métiers, offrant une diversité de trajectoires, d’environnements, d’équipes — avec toujours la même attention portée à l’apprentissage.
Pourquoi nous rejoindre ?
Le Groupe propose un environnement d’apprentissage structurant, professionnalisant et offrant :
- une formation qualitative basée sur le développement des compétences ;
- des perspectives d'évolutions et des opportunités de carrière ;
- une rémunération compétitive ;
- des équipes expertes & engagées tout au long de l’apprentissage ;
- une référence solide pour sa carrière.
BNP Paribas est labelisé Top Employer 2026 Europe pour la 13ᵉ année consécutive, avec un très bon score de 92,45 % (+1,36 point vs 2025).
Tous les talents ont leur place
Chez BNP Paribas, ce sont vos compétences qui font la différence. Vous êtes en situation de handicap ? Envoyez directement votre candidature à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com.