60 ans de liberté financière pour les femmes

Autonomie financière des femmes : en France et ailleurs !

La loi du 13 juillet 1965, également connue sous le nom de "loi sur l'autonomie financière des femmes mariées", est une législation française qui a marqué une étape importante dans l'évolution des droits des femmes en France. Avant cette loi, les femmes mariées étaient soumises à certaines restrictions en matière de gestion de leurs biens et de leurs finances, restrictions qui découlaient du code civil et de la notion de "puissance paternelle" ou "autorité maritale".

L’année 1965 marque un coup d’envoi en France et plusieurs pays européens suivent : 1975 pour l’Italie, l’Espagne et la Grande Bretagne, 1976 pour la Belgique et l’Irlande… La loi du 13 juillet 1965 a eu un impact significatif sur la condition féminine en Europe, contribuant à une plus grande autonomie économique et sociale des femmes.